Сегодня, 17:55
«Эспаньол» в гостях победил «Хетафе» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.
«Эспаньол» одержал первую победу за восемь последних матчей. Команда набрала 17 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
«Хетафе» проиграл три из последних четырех матчей и опустился на 15-ю строчку (17 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования