«Хетафе» сыграл вничью с «Кадисом». В добавленное ко второму тайму время игроки получили три красные карточки

«Хетафе» сыграл вничью с «Кадисом» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что в добавленное ко второму тайму время сразу два игрока «Хетафе» были удален с поля, футболисты «Кадиса» получили одну красную карточку.

«Хетафе» свел вничью четыре из последних пяти матчей и занимает 12-е место в таблице (14 очков). «Кадис» располагается на 18-й строчке (11 очков).