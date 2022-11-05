«Хетафе» сыграл вничью с «Кадисом». В добавленное ко второму тайму время игроки получили три красные карточки

Сегодня, 18:05
«Хетафе» сыграл вничью с «Кадисом» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Отметим, что в добавленное ко второму тайму время сразу два игрока «Хетафе» были удален с поля, футболисты «Кадиса» получили одну красную карточку.
«Хетафе» свел вничью четыре из последних пяти матчей и занимает 12-е место в таблице (14 очков). «Кадис» располагается на 18-й строчке (11 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования