«Хетафе» объявил об отставке главного тренера Флореса

«Хетафе» расторг контракт с главным тренером Кике Флоресом после поражения от «Альмерии» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Игра прошла в среду, 26 апреля, и завершилась в среду со счетом 1:2.

В последних пяти матчах команда не одержала ни одной победы. После 31 матча в чемпионате Испании клуб располагается на 17-й строчке, набрав 31 очко.

Испанец работал в «Хетафе» с октября 2021 года. Это был его третий заход в клуб. В прошлом сезоне команда заняла 15 место в турнирной таблице ла лиги.