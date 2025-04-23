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«Хетафе» — «Реал»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Хетафе» и «Реал» сыграют в чемпионате Испании 23 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Хетафе» и «Реал» сыграют в 33-м туре чемпионата Испании в среду, 23 апреля. Встреча в Хетафе (Испания) пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и начнется в 22.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Хетафе» — «Реал» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Реал

В ла лиге-2024/25 «Хетафе» с 39 очками после 32 туров занимал 12-е место в таблице, его предыдущим соперником был «Эспаньол» (0:1). У «Реала» — 69 очков и вторая строчка, в предыдущем туре «сливочные» обыграли «Атлетик» (1:0).

ФК Реал
ФК Хетафе
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