«Хетафе» и «Реал» встретятся в матче чемпионата Испании

«Хетафе» и «Реал» встретятся в матче девятого тура испанской ла лиги в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» в Хетафе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Хетафе» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 9-й тур.

19 октября, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В восьми турах чемпионата «Хетафе» набрал 11 очков, «Реал» — 21. Перед международной паузой в октябре «Хетафе» проиграл «Осасуне» (1:2), а «Реал» победил «Вильярреал» (3:1).