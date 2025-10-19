«Реал» в большинстве обыграл «Хетафе», Мбаппе забил в 11-м матче подряд

«Реал» на выезде переиграл «Хетафе» в матче 9-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол забил Килиан Мбаппе. Француз отличился на 80-й минуте. Мбаппе забил в 11-м матче подряд во всех турнирах, вклюая матчи за сборную.

На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Аллана Ньома. Он получил красную карточку спустя минуту после выхода на замену. На 84-й минуте удалили еще одного игрока «Хетафе» — вторую желтую карточку получил Алекс Санкрис.

«Реал» (24 очка) вышел на первое место в Ла лиге, обойдя «Барселону» (22). «Хетафе» (11) идет 12-м в турнирной таблице.