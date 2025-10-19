Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
19 октября, 23:57

«Реал» в большинстве обыграл «Хетафе», Мбаппе забил в 11-м матче подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе (справа).
Фото Reuters

«Реал» на выезде переиграл «Хетафе» в матче 9-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол забил Килиан Мбаппе. Француз отличился на 80-й минуте. Мбаппе забил в 11-м матче подряд во всех турнирах, вклюая матчи за сборную.

На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Аллана Ньома. Он получил красную карточку спустя минуту после выхода на замену. На 84-й минуте удалили еще одного игрока «Хетафе» — вторую желтую карточку получил Алекс Санкрис.

«Реал» (24 очка) вышел на первое место в Ла лиге, обойдя «Барселону» (22). «Хетафе» (11) идет 12-м в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 9-й тур.
19 октября, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:1
Реал
Источник: Таблица Ла лиги
4

  • Наполеон Леопард

    и У кого коготЯГрыза подрезал........обезьянка знатная

    20.10.2025

  • рustot

    Клоун недели - Винисиус

    20.10.2025

  • Bes10

    Ненавижу Реал и Зенит. Ходы одни тоже, купленный и контролируемый судейский корпус делает свое дело. Сдохните болотные т сливочные

    20.10.2025

    Килиан Мбаппе
    Футбол
    ФК Реал
    ФК Хетафе
