Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:45

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Хетафе» сыграет с «Реалом Сосьедадом» в чемпионате Испании 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Хетафе» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 32-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 21 апреля. Игра состоится на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» в Хетафе (Испания) и начнется в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Хетафе» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okkо Спорт» по платной подписке.

Команда из Хетафе заработала 39 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице примеры. Бело-голубые с 50-ю баллами располагаются на 6-й строчке чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Реал Сосьедад

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Хетафе
Обсудить
Читайте также
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Касильяс: «Анчелотти — хамелеон. Состав «Реала» моментально ко всему адаптируется»

«Реал» Мадрид — «Барселона»: время начала прямого эфира и трансляция класико 2024