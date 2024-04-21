«Хетафе» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 32-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 21 апреля. Игра состоится на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» в Хетафе (Испания) и начнется в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Хетафе» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okkо Спорт» по платной подписке.

Команда из Хетафе заработала 39 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице примеры. Бело-голубые с 50-ю баллами располагаются на 6-й строчке чемпионата Испании.

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