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Испания

Сегодня, 06:22

Хоакин завершил карьеру, повторив рекорд ла лиги по количеству матчей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес завершил карьеру, сыграв последний матч в заключительном туре чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1).

Как сообщает Opta, эта игра стала для 41-летнего футболиста 622-й в ла лиге. Он повторил рекорд экс-вратаря «Барселоны» Андони Субисарреты по количеству матчей в испанском турнире (622).

Третье место в списке с 589 матчами занимает Рауль Гарсия. В топ-5 также входят Рауль (550) и Эусебио Сакристан (543).

Санчес еще в апреле этого года объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2022/23.

Хоакин является воспитанником «Бетиса». Испанец также выступал за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину». С «Бетисом» полузащитник дважды выигрывал Кубок Испании. Всего он провел за команду 487 матчей, забил 65 голов и отдал 46 результативных передач.

Источник: Opta
Хоакин Санчес Родригес
Футбол
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