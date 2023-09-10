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Испания

Сегодня, 07:25

Холанн: «Видел невероятный дебют Беллингема в «Реале». Очень порадовался за него»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оценил игру полузащитника Джуда Беллингема в «Реале».

«Кстати, я видел невероятный дебют Джуда в «Реале». Я очень порадовался за него», — цитирует игрока L'Equipe.

«Реал» выиграл все четыре матча, прошедших в ла лиге. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу. В 4 встречах чемпионата Испании 20-летний англичанин забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Джуд Беллингем
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
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 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
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 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
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 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
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 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
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 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
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 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
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 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
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