Холанн: «Видел невероятный дебют Беллингема в «Реале». Очень порадовался за него»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оценил игру полузащитника Джуда Беллингема в «Реале».

«Кстати, я видел невероятный дебют Джуда в «Реале». Я очень порадовался за него», — цитирует игрока L'Equipe.

«Реал» выиграл все четыре матча, прошедших в ла лиге. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу. В 4 встречах чемпионата Испании 20-летний англичанин забил 5 голов и сделал 1 ассист.