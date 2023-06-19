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Испания

Сегодня, 13:01

Хоселу: «Я буду вечно благодарен «Эспаньолу», несмотря на трудности»

Мария Гусева
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Нападающий Хоселу опубликовал пост благодарности после перехода в «Реал» из «Эспаньола».

«Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за то, что я и моя семья чувствовали себя как дома с момента перехода в этот замечательный клуб. Сегодня, когда наши пути расходятся, я вспоминаю чувство, будто «Эспаньол» может стать моим домом. Так и случилось. Это был очень тяжелый сезон, и я чувствую боль от того, что мы вылетели из ла лиги. Несмотря на трудности, я буду вечно благодарен «Эспаньолу» и вам за то, что помогли воплотить в жизнь мечту всей жизни: выйти на международный уровень и выиграть Лигу наций. Я простой и искренний человек, всего добивался трудом. Могу заверить вас, что до последней минуты я был сосредоточен исключительно на том, чтобы помочь команде. «Эспаньол» — это сила. Я убежден, что в следующем сезоне эта сила подтолкнет команду к тому, чтобы вернуться туда, где она заслуживает быть. Спасибо большое за все, «попугаи». Я всегда буду одним из вас», — написал Хоселу.

33-летний форвард перешел в «Реал» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа.

Хоселу выступал за «Эспаньол» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за команду, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Реал
ФК Эспаньол
Хоселу
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