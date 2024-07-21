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Сегодня, 16:44

Хоселу: «Карвахаль — тот, кто заслуживает «Золотой мяч» больше всего»

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Гарафа» и сборной Испании Хоселу считает, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заслужил получить «Золотой мяч».

Ранее Карвахаль заявил, что настало время, чтобы испанский игрок вновь завоевал награду лучшему футболисту года.

«Я всегда говорил, что он тот, кто заслуживает этого больше всего. Дани выиграл все, что только можно выиграть. Он забивает голы, играет важную роль в команде, стал лучшим футболистом в финале Лиги чемпионов. Карвахаль более чем заслуживает «Золотой мяч», — приводит As слова Хоселу.

В прошедшем сезоне 32-летний Карвахаль выиграл ла лигу и Лигу чемпионов вместе с «Реалом». Также он стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании. На турнире защитник провел 5 матчей и отметился одним голом.

Даниэль Карвахаль
Сборная Испании по футболу
ФК Реал
Хоселу
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