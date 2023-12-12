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Испания

Сегодня, 10:40

Хоселу поделился эмоциями от игры за «Реал»

Виктория Кравченко
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Форвард «Реала» Хоселу поделился эмоциями после возвращения в мадридский клуб.

«Чувствую себя как маленький ребенок. Это же мечта любого футболиста. У меня когда-то был шанс проявить себя здесь, и спустя время мне предоставили еще одну попытку. Очень рад вернуться домой», — цитирует нападающего пресс-служба «королевского» клуба.

Хоселу перешел в «Реал» из «Эспаньола» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания нынешнего сезона. В этом розыгрыше форвард провел 16 матчей в ла лиге, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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