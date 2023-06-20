Хоселу: «Я здесь не для того, чтобы заменить Бензема»

Нападающий «Реала» Хоселу заявил, что прибыл в мадридскую команду не для того, чтобы заменить основного форварда Карима Бензема.

«Я здесь не для того, чтобы заменить Бензема. Я прибыл для того, чтобы наслаждаться футболом и помочь клубу. Хочу выложиться на максимум и забивать голы. Это клуб всей моей жизни», — заявил Хоселу на своей презентации.

33-летний форвард перешел в «Реал» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа.

Хоселу выступал за «Эспаньол» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за команду, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.