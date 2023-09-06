Хоселу: «У Тони Крооса должно быть пять «Золотых мячей»!

Нападающий «Реала» Хоселу высказался об одноклубнике Тони Кроосе.

«У Крооса должно быть пять «Золотых мячей»! Он невероятный игрок, способный изменить ход игры. Он один из игроков, которые больше всего привлекли мое внимание в «Реале» — цитирует Хоселу AS.

33-летний немец играет за «Реал» с 2014 года. С того момента он провел за мадридцев 421 матч, забил 27 мячей и отдал 90 голевых передач.