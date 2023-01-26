Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

26 января, 23:24

Гвардиола: «Если «Барселона» позовет меня — я приеду. Это мой клуб»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к «Барселоне».

Ранее Гвардиола высказывался о любви главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты к своей команде.

«Отношения Артеты с «Арсеналом» похожи на мои с «Барселоной». Я могу тренировать «Манчестер Сити», могу работать где угодно, но если «Барселона» позовет меня, я поеду туда. Это мой клуб», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В 2016 году Артета вошел в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити». В 2019 он возглавил лондонский «Арсенал». Действующий контракт Артеты с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Гвардиола работал с «Барселоной» с 2008 по 2012 год. При нем каталонский клуб становился двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира среди клубов, трижды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубкок Испании, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и Кубка Испании.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Реале» отреагировали на поступок фанатов «Атлетико»

«Атлетик» обыграл «Валенсию» и вышел в 1/2 финала Кубка Испании