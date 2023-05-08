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Испания

Сегодня, 22:11

Гвардиола: «Чтобы выиграть Лигу чемпионов, необходимо побеждать лучшие команды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полуфинальном матче Лиги чемпионов, где его команда сыграет против «Реала».

«Нам не нужна мотивация, мы здесь не для того, чтобы взять реванш. Мы просто хотим попытаться выйти в финал, не более того. Если мы будем настойчивы, однажды мы добьемся этого. Мадрид точно знает, что им нужно делать в этом турнире. Я точно знаю, что все решится в Манчестере. Чтобы выиграть этот турнир, вам необходимо победить лучшие команды. И «Реал» — лучшая команда в этом турнире. Он доказал это за последние два десятилетия. Первый матче в прошлом году мы провели выдающимся образом, второй — нет, но мы сыграли хорошо. И этого оказалось недостаточно! И вот мы снова здесь», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Первый полуфинальный матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 мая, начало — 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 мая в Манчестере.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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