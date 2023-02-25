0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 04:22

Хуанфран считает, что «Атлетико» может победить «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-защитник «Атлетико» Хуанфран считает, что его бывшая команда способна победить «Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Это особенная игра, очень приятное соперничество, когда город замирает. И «Реал», и «Атлетико» находятся в хорошей форме сейчас. Сейчас лучшее время, чтобы приехать на «Бернабеу» и победить. Надеюсь, мои бывшие одноклубники воспримут это так, они помнят тот 2016 год, когда последний раз мы выиграли у «Реала» на выезде. Уверен, что игроки «Атлетико» могут показать отличную игру, и мы победим», — цитирует Marca Хуанфрана.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится в субботу, 25 февраля, и начнется в 20.30 по московскому времени.

Хуан Франсиско Торрес Белен (Хуанфран)
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бетис» вырвал победу у «Эльче» благодаря пенальти на 5-й добавленной минуте

Анчелотти — о завершении карьеры Рамоса в сборной: «Мальдини в 39 лет тренировался раз в неделю и выиграл Лигу чемпионов»