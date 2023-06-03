Симеоне: «У Феликса большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ситуации с нападающим Жоау Феликсом, который провел сезон в «Челси» на правах аренды.

«Ему придется вернуться, а мы должны дать ему лучшее. У него прекрасные условия. Это будет то, чего он желает. Он игрок «Атлетико». Я совместим со всеми игроками, ни с кем у меня нет проблем. У нас ему не повезло с травмами. Затем Корреа выиграл у него конкуренцию. Он молодой парень, у которого впереди большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой. Продажа Жоау? Надо посмотреть, выгодно ли это экономически для клуба», — приводит слова Симеоне COPE.

23-летний португалец сыграл за «Челси» 20 матчей и забил 4 гола.

Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» за 127 миллионов евро. Стоимость аренды в «Челси» составила 11 миллионов евро.