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Испания

Сегодня, 08:45

Симеоне: «У Феликса большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ситуации с нападающим Жоау Феликсом, который провел сезон в «Челси» на правах аренды.

«Ему придется вернуться, а мы должны дать ему лучшее. У него прекрасные условия. Это будет то, чего он желает. Он игрок «Атлетико». Я совместим со всеми игроками, ни с кем у меня нет проблем. У нас ему не повезло с травмами. Затем Корреа выиграл у него конкуренцию. Он молодой парень, у которого впереди большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой. Продажа Жоау? Надо посмотреть, выгодно ли это экономически для клуба», — приводит слова Симеоне COPE.

23-летний португалец сыграл за «Челси» 20 матчей и забил 4 гола.

Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» за 127 миллионов евро. Стоимость аренды в «Челси» составила 11 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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