Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:00

Игнатьев — о потенциальном уходе Анчелотти из «Реала»: «Не думаю, что это будет трагедией»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о потенциальном уходе Карло Анчелотти с поста тренера «Реала».

«Если он уйдет, то, конечно, найдут успешного тренера на тренерский мостик. «Реал» и без Анчелотти занимал первые места, и были другие специалисты у них, как и «Барселона», которая никогда не опустится ниже определенного уровня. Не думаю, что это будет трагедией. Главное — не ошибиться с выбором наставника, но там выстроена эта работа на высоком уровне», — цитирует Игнатьева Vprognoze.ru.

Как сообщает Onda Cero, Анчелотти принял решение покинуть клуб по окончании сезона-2024/25.

Источник: Vprognoze.ru
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Борис Игнатьев
Читайте также
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Общий размер маткапитала составит 912 тыс. рублей в 2025 году
Захарова заявила о растерянности Каллас перед лицом администрации Трампа
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя