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Испания

Сегодня, 15:03

Колыванов: «Алексей Миранчук здорово прогрессирует. Искренне рад за него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

21 января «быки» одержали победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Победным голом во встрече отметился российский хавбек.

«Мои поздравления Миранчуку! Он один из наших талантливейших футболистов! Я искренне рад за него! Очевидно, Алексей здорово прогрессирует. Он стал играть в основном составе. Сейчас Леша чувствует себя лидером на поле. Считаю, Серия А подходит ему идеально. Молодец, находит себя. Так держать! В итальянском чемпионате не так много голов, больше борьбы. Результат закономерен. Болеем за Лешу дальше!» — приводит слова Колыванова Sport24.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-22-kolyvanov-aleksey-miranchuk-zdorovo-progressiruyet-chuvstvuyete-sebya-liderom-na-pole

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