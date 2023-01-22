Колыванов: «Алексей Миранчук здорово прогрессирует. Искренне рад за него»

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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
21 января «быки» одержали победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Победным голом во встрече отметился российский хавбек.
«Мои поздравления Миранчуку! Он один из наших талантливейших футболистов! Я искренне рад за него! Очевидно, Алексей здорово прогрессирует. Он стал играть в основном составе. Сейчас Леша чувствует себя лидером на поле. Считаю, Серия А подходит ему идеально. Молодец, находит себя. Так держать! В итальянском чемпионате не так много голов, больше борьбы. Результат закономерен. Болеем за Лешу дальше!» — приводит слова Колыванова Sport24.
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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