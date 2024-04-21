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Испания

Сегодня, 16:55

Корнеев: «Сомневаюсь, что Абаскаль нужен «Кадису»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».

По данным испанских СМИ, 35-летний специалист может возглавить клуб в случае его вылета в сегунду.

«Интересно получается. Бонгонда приходит из «Кадиса». Абаскаль в «Кадисе». Может, знают друг друга эти два клуба. Не знаю, нужен ли Кадису Абаскаль в таком формате, который сейчас. Я сомневаюсь. Но кто знает. Может быть, в Кадисе тоже готовы поэкспериментировать», — сказал Корнеев «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля. Специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

На данный момент «Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков в 32 турах.

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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