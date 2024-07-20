Корнеев: «Очень надеюсь, что Арсен начнет давать статистику в новом сезоне»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Очень надеюсь, что Арсен начнет давать статистику в новом сезоне! Пока он получает время на поле в кредит, не давая ничего взамен! Сможет ли взять на себя роль лидера? Захарян никогда не был лидером в предыдущих клубах», — цитирует Metaratings.ru Корнеева.

В сезоне-2023/24 Захарян сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.