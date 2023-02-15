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Испания

Сегодня, 21:36

Корнеев: «Торино» — достаточно хороший вариант для Миранчука. 12 миллионов евро он точно стоит»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал информацию о том, что «Торино» может выкупить Алексея Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

«Если это правда, то «Торино» — достаточно хороший вариант для Алексея, потому что он там играет там важную роль. 12 миллионов евро он точно стоит, учитывая нынешние цены на игроков», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

Сегодня, 15 февраля, итальянское издание Tuttosport сообщило, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой» о выкупе прав на Миранчука, который находится в аренде до конца сезона. В пресс-службе клуба из Турина не подтвердили эту информацию.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-torino-khoroshii-variant-dlya-miranchuka-12-millionov-evro-on-tochno-stoit-228187/
Алексей Миранчук
Игорь Корнеев
Футбол
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