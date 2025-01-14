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Сегодня, 10:00

Корнеев о победе «Барсы»: «У «Реала» выпало из игры шесть человек!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Игорь Корнеев, единственный российский футболист, выступавший за «Барселону», в интервью «СЭ» ответил на вопросы о крупной победе каталонцев над «Реалом» в финале Суперкубка Испании (5:2).

— Счет по игре? Заслужил ли «Реал» такого разгрома?

— Думаю, в целом все по делу. Не считаю такой результат жестоким для мадридцев, исходя из увиденного. Проблема «Реала» заключалась в том, что пять-шесть человек по большому счету отсутствовали на поле...

— Кто именно?

— Винисиус, Камавинга, Тчуамени, Васкес. Родриго еще более-менее. Вальверде не мог никак разобраться с Камавингой, кто кого преследует в том или ином эпизоде. В итоге увидел в исполнении уругвайца, что называется, пять или шесть подкатов последней надежды... В общем, полная неразбериха! Тчуамени — это, конечно, не номинальный защитник. То же самое могу сказать и про Васкеса.

И в этих зонах «Барса» создавала сопернику огромные проблемы. Менди тоже «пропал». Не понял, как он мог дать столько пространства и зон Ямалю. Так что каталонцы полностью переиграли мадридцев. В первом тайме подопечные Флика забили четыре, а ведь могли и больше. Девять опасных моментов у ворот Куртуа до перерыва! Давно такого не припомню. А когда игроков «Барсы» особо не держат, понятное дело, они показывают весь свой потенциал.

— А после удаления Щенсны и гола Родриго у вас не мелькнула мысль, что Мадрид спасется?

— Нет. Игра была сделана в первом тайме. И, не раскрываясь, нереально сократить такую разницу в счете. А чуть раскроешься — сразу получишь проблемы с такой «Барсой». Это еще хорошо для «Реала», что во втором тайме каталонцы лишь однажды огорчили Куртуа. Повторюсь, счет мог быть крупнее. Признаюсь, был сильно удивлен. Для меня по всем раскладам и прогнозам фаворитом являлась команда Анчелотти. Но на таком уровне если один игрок выпадает из обоймы, уже непросто. А тут мы говорим сразу о шести!

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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