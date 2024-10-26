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Сегодня, 12:31

Корнеев: «Шансы «Реала» и «Барселоны» абсолютно одинаковые»

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Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча каталонцев с «Реалом» в 11-м туре чемпионата Испании.

«В Эль-класико нет фаворита, так как обе команды имеют все для того, чтобы разорвать друг друга. Шансы «Реала» и «Барселоны» абсолютно одинаковые», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Встреча между командами состоится в субботу, 26 октября. Перед началом матча сине-гранатовые занимают первое место в таблице ла лиги с 27 очками. «Реал» идет вторым, имея в активе 24 балла.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

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