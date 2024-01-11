Лещук: «Критика Захаряна? Люди сидят дома и обсуждают других. Чисто наш менталитет»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на критику полузащитника «Реала Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Люди сидят у себя дома и любят обсуждать других. Это чисто наш менталитет: «Они сделали что-то неправильно, а вот я бы сделал по-другому, не уехал бы и т.д.» Пацан уехал в Испанию, молодец. Пока играет мало, но, может, дальше получится лучше. Даже, если Захарян кайфует, не играя, он кайфует от жизни. Что хочет, то и делает», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.