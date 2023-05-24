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Сегодня, 01:13

Игрок «Барселоны» Рафинья поддержал нападающего «Реала» Винисиуса, ставшего жертвой расизма

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафинья после замены в матче с «Вальядолидом».
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Вингер «Барселоны» Рафинья во время матча 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» поддержал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

На 63-й минуте игрока каталонской команды заменили, поэтому он снял игровую футболку, под которой была майка с надписями: «Пока цвет кожи важнее блеска глаз, будет война» и «Мы вместе, Вини». За снятую футболку Рафинья получил желтую карточку.

По ходу встречи против «Валенсии» у Винисиуса случился конфликт с болельщиками. Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ

Винисиус Жуниор
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Реал
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