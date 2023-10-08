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Испания

Сегодня, 14:37

Игрок «Реала» Милитао может вернуться в строй к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Эдер Милитао восстановится, скорее всего, к марту 2023 года, когда начнутся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Relevo.

По данным издания, первые снимки после травмы показали, что на восстановление ему потребуется не меньше полугода.

У бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Футболист был травмирован в начале второго тайма матча 1-го тура ла лиги с «Атлетиком» Бильбао (2:0). На 50-й минуте его заменил немецкий защитник Антонио Рюдигер.

ФК Реал
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