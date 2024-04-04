Игрокам «Барселоны» вручили ноутбуки за победу над «Атлетико» в декабре. Хави и штаб остались без подарков

Руководство «Барселоны» подарило игрокам команды ноутбуки за победу в матче с «Атлетико» (1:0), который прошел 3 декабря. Единственный гол забил Жоау Феликс.

Во втором матче команд в ла лиге 17 марта каталонцы также одержали победу — 3:0.

3 апреля игроки «Барселоны» получили компьютеры Apple MacBook. Однако Хави и его сотрудники остались без подарков. Это решение оставило неприятный осадок у многих членов тренерского штаба.