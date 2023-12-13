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Испания

Сегодня, 15:49

Игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе из-за засухи в Каталонии

Алина Савинова
Игроки «Барселоны».
Фото Reuters
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Игрокам «Барселоны» и «Жироны» запретили пользоваться душевыми на стадионе и на базе клуба в целях экономии воды, сообщает Mundo Deportivo.

Как информирует источник, данные меры связаны с ограничениями, которые ввело правительство Каталонии из-за сильной засухи в регионе. Информацию о введении мер подтвердил министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Дэвид Маскорт.

Теперь футболисты «Барселоны» и «Жироны» смогут принимать душ только в личных домах. Отмечается, что засуха в Каталонии является самой сильной за последние 100 лет.

После 16 туров «Жирона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 41 очко. «Барселона» с 34 баллами располагается на четвертой строчке.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/
Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
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