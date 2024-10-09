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Испания

9 октября, 15:10

Игроки «Эспаньола» потребовали встречи с руководством клуба в связи с ограничением питания

Владислав Маслов
Корреспондент
Капитан «Эспаньола» Серхи Гомес.
Фото Global Look Press
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Испанский футбольный клуб «Эспаньол» из Барселоны испытывает серьезные финансовые затруднения, в связи с чем руководство приняло решение ограничить рацион игроков команды.

Как сообщает Relevo, из списка предлагаемых футболистам продуктов убрали ветчину, протеиновые йогурты и сильно ограничили количество фруктов.

Также клуб чередует полеты на чартерных рейсах с общими и поездками на автобусе. Утверждается, что игроки были готовы мириться с такими методами экономии, но после ограничений в плане питания и снижения качества меню они намерены принять меры для борьбы стакой политикой руководства. Они попросили маркетинговый отдел клуба и ответственных за финансы сотрудников провести встречу, чтобы высказать свою точку зрения и предложить возможные решения, не затрагивая то, что они считают одной из основ своей подготовки: еду.

Спортивное руководство также было проинформировано об этой просьбе, и они вместе пытаются достичь максимально возможного соглашения.

«Эспаньол» занимает 14-е место в чемпионате Испании с 10 очками.

Источник: Relevo
ФК Эспаньол

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