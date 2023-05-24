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Сегодня, 20:48

Игроки и болельщики «Реала» поддержали Винисиуса перед игрой с «Райо»

Руслан Минаев
Игроки «Реала» в футболке Винисиуса.
Фото Reuters
Баннер болельщиков «Реала».
Фото AFP
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Игроки и болельщики «Реала» поддержали вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора после расистских оскорблений со стороны болельщиков «Валенсии» (0:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

На трибунах «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Райо Вальекано» в 36-м туре ла лиги фанаты мадридцев вывесили баннер с надписью: «Мы все Винисиус. Хватит».

Баннер болельщиков «Реала».
Фото AFP

Игроки «Реала» вышли на матч в футболках бразильца.

Игроки «Реала» в футболке Винисиуса.
Фото Reuters

По ходу встречи с «Валенсией» у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «летучих мышей». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун. В добавленное время на поле произошла потасовка, после просмтора видеоповтора которой судья вынес решение об удалении нападающего «Реала». Однако на следующий день арбитр был дисквалифицирован за свою ошибку в данном эпизоде.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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