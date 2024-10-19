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Испания

19 октября, 23:21

Игроки «Реала» поддержали травмированного Карвахаля

Владислав Маслов
Корреспондент
Даниэль Карвахаль.
Фото Global Look Press
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Одноклубники защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля провели акцию в поддержку игрока, который недавно перенес операцию в связи с тяжелой травмой.

32-летний испанец получил повреждение в матче 9-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (2:0). У игрока были диагностированы разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

Ранее сообщалось, что Карвахаль успешно перенес операцию.

Футболисты «сливочных» вышли на матч 10-го тура чемпионта Испании против ««Сельты» в футболках с надписью «Много сил тебе, Дани!».

Фото Reuters

Карвахаль является воспитанником «королевского клуба», он дебютировал за основной состав в 2013 году. На счету защитника 427 матчей и 14 голов в составе команды. В текущем сезоне игрок успел провести 8 игр и забить 1 мяч.

Даниэль Карвахаль
ФК Реал

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