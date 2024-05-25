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Игроки «Реала» устроили Кроосу коридор почета в последнем матче на «Сантьяго Бернабеу»

Руслан Минаев
Последний матч Тони Крооса на «Сантьяго Бернабеу» 25 мая 2024 года.
Фото AFP
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Игроки «Реала» тепло попрощались с полузащитником Тони Кроосом в его последнем матче на «Сантьяго Бернабеу».

Перед игрой с «Бетисом» в 38-м туре ла лиги футболисты «сливочных» устроили немцу коридор почета. К ним присоединились игроки севильского клуба. Болельщики «Реала» вывесили баннер, посвященный Кроосу.

21 мая 34-летний немец объявил о том, что не будет продлевать контракт с мадридским клубом и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».

Тони Кроос
Футбол
ФК Бетис
ФК Реал
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