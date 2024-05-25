Игроки «Реала» устроили Кроосу коридор почета в последнем матче на «Сантьяго Бернабеу»

Игроки «Реала» тепло попрощались с полузащитником Тони Кроосом в его последнем матче на «Сантьяго Бернабеу».

Перед игрой с «Бетисом» в 38-м туре ла лиги футболисты «сливочных» устроили немцу коридор почета. К ним присоединились игроки севильского клуба. Болельщики «Реала» вывесили баннер, посвященный Кроосу.

21 мая 34-летний немец объявил о том, что не будет продлевать контракт с мадридским клубом и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».