Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:35

Игроков «Барселоны» и «Атлетико» могут дисквалифицировать на 12 матчей

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес и защитник «Атлетико» Стефан Савич могут получить дополнительную дисквалификацию на 12 матчей, сообщает Sport.es.

По ходу встречи игроки устроили потасовку на поле, в результате чего главный рефери матча удалил обоих футболистов.

Судейская комиссия чемпионата Испании планирует разобрать этот инцидент. По информации издания, игрокам грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко за 16 матчей. «Атлетико» располагается на пятом месте, набрав 27 баллов.

Стефан Савич
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
4
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
«Пошел бы в Россию пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алаба поделился мнением по поводу игры Левандовски в «Барселоне»

Франк Кессье: «Барселона не могла проиграть «Атлетико»