Игроков «Барселоны» и «Атлетико» могут дисквалифицировать на 12 матчей

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес и защитник «Атлетико» Стефан Савич могут получить дополнительную дисквалификацию на 12 матчей, сообщает Sport.es.

По ходу встречи игроки устроили потасовку на поле, в результате чего главный рефери матча удалил обоих футболистов.

Судейская комиссия чемпионата Испании планирует разобрать этот инцидент. По информации издания, игрокам грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко за 16 матчей. «Атлетико» располагается на пятом месте, набрав 27 баллов.