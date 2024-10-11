Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:59

Игры «Реала» в Испании смотрят в среднем 1,5 миллиона человек, «Барселоны» — 1,3 миллиона

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Издание Marca опубликовало средние показатели просмотров матчей команд ла лиги.

Со ссылкой на Barlovento Comunicacion отмечается, что лидирует по этому показателю «Реал», чьи матчи в Испании в среднем смотрят 1 518 000 человек.

Далее идет «Барселона» с показателем 1 289 000 человек. В тройку попал «Атлетико» — 1 161 000 человек. Далее идет «Вильярреал», который стал четвертым клубом с аудиторией более миллиона зрителей — 1 056 000.

Матчи остальных клубов ла лиги в среднем смотрят менее миллиона человек.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Вильярреал
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Сегодня
Вчера
Неделя