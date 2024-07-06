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Сегодня, 07:01

Иньеста готов однажды вернуться в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста не исключает, что может вернуться в каталонский клуб. На данный момент футболист готовится стать тренером.

«Мне бы понравилось вернуться в «Барселону», и я даже не знаю, в каком качестве. Через два года я стану хорошим тренером. Но пока что у меня нет лицензии», — цитирует Иньесту derbyderbyderby.it.

С 2002 по 2018 год Иньеста выступал за «Барселону», с которой стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Сейчас 40-летний хавбек играет за «Эмирейтс» из ОАЭ.

Андрес Иньеста
ФК Барселона
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