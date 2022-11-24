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Испания

24 ноября, 14:28

Иньеста отреагировал на сравнения с хавбеком «Барселоны» Педри

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением по поводу сравнения его с хавбеком каталонцев Педри. С 2018 года хавбек играет в Японии в составе «Виссел Кобе».

«Иньеста есть Иньеста, а Педри есть Педри. Мы совершенно разные футболисты. Мне очень нравится Педри. Особенно то, как он двигается на поле и как ведет себя с мячом», — передает слова футболиста Barca Universal.

38-летний Иньеста играл в каталонском клубе с 2002 по 2018 год. Педри выступает в «Барселоне» с 2020 года.

Андрес Иньеста
ФК Барселона
Педри (Барселона)
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