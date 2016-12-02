Иньеста поможет "Барселоне" в игре против "Реала"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста сможет сыграть в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Реала", сообщает пресс-служба каталонского клуба. 32-летний хавбек пропустил 6 недель из-за повреждения боковой коллатеральной связки правого колена, полученной в игре 9-го тура примеры против "Валенсии" (3:2).

В официальном твиттере каталонского клуба появилось видео, рассказывающее о ходе подготовки испанского полузащитника к класико.

Матч 14-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится 3 декабря. Начало встречи - в 18.15 по московскому времени.