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Испания

Сегодня, 17:54

Иньеста завершил профессиональную карьеру

Алина Савинова
Андрес Иньеста.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в своих социальных сетях объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 40 лет.

При этом в июле футболист заявлял, что не планирует завершать карьеру и будет играть до тех пор, пока не почувствует, что настал момент остановиться.

Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, за который он играл в сезоне-2023/24. За карьеру хавбек также выступал в «Барселоне» и «Виссел Кобе».

В составе каталонцев Иньеста девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Он также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Всего за сборную Испании полузащитник провел 131 матч и забил 13 голов.

Андрес Иньеста
Футбол

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