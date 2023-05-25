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Испания

Сегодня, 14:09

Иньеста: «Я бы хотел вернуться в «Барселону» на каком-то этапе своей жизни»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Андрес Иньеста намерен вернуться в «Барселону». Ранее он объявил об уходе из японского клуба «Виссел Кобе».

«Как я уже говорил много раз, я бы хотел вернуться в «Барселону» на каком-то этапе своей жизни. Но сейчас я думаю, что до этого далеко. Я хочу продолжать играть в футбол. Надеюсь, что Хави продолжит еще долго тренировать», — цитирует игрока Goal.

39-летний испанец 1 июля сыграет последний матч за команду. Он выйдет на поле против «Хоккайдо Консадоле Саппоро».

Иньеста в 2018 году перешел в «Виссел Кобе» из «Барселоны». Он сыграл 133 матча за японскую команду, забил 26 голов и сделал 25 голевых передач.

Андрес Иньеста
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