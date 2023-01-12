Иньеста заявил, что в «Барселоне» он был счастливейшим парнем в мире

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился воспоминаниями о времени проведенном в каталонском клубе.

«В «Барселоне» я был счастливейшим парнем в мире. Если мне суждено туда вернуться, то все будет по-другому. Обстоятельства будут отличаться от тех, когда я был футболистом. Посмотрим, что ждет нас в будущем», — приводит слова Иньесты The Athletic.

38-летний футболист является воспитанником «Барселоны». Всего за каталонский клуб он провел 674 матча, забил 57 мячей и отдал 138 результативных передач.

С июля 2018 года испанский полузащитник выступает за японский «Виссел Кобе».