Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:41

Иньеста заявил, что в «Барселоне» он был счастливейшим парнем в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился воспоминаниями о времени проведенном в каталонском клубе.

«В «Барселоне» я был счастливейшим парнем в мире. Если мне суждено туда вернуться, то все будет по-другому. Обстоятельства будут отличаться от тех, когда я был футболистом. Посмотрим, что ждет нас в будущем», — приводит слова Иньесты The Athletic.

38-летний футболист является воспитанником «Барселоны». Всего за каталонский клуб он провел 674 матча, забил 57 мячей и отдал 138 результативных передач.

С июля 2018 года испанский полузащитник выступает за японский «Виссел Кобе».

Источник: https://theathletic.com/4077024/2023/01/11/andres-iniesta-interview-barcelona/
Андрес Иньеста
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Я не для таких парней, как ты». Шакира задела Пике в новом клипе