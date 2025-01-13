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Сегодня, 07:56

Иньиго Мартинес получил травму в матче с «Реалом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Барселоны» Иниго Мартинес получил травму в матче за Суперкубок Испании против «Реала» (5:2), сообщает журналист Хави Мигель.

33-летний испанец был заменен на 28-й минуте, вместо него на поле появился Рональд Араухо. Ожидается, что защитник пропустит из-за травмы ближайшие пять недель, из-за чего пропустит матчи Лиги чемпионов против «Бенфики» и «Аталанты».

В текущем сезоне Мартинес провел 27 матчей за «Барселону», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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