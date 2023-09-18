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Испания

Сегодня, 10:26

Иско оценил шансы «Реала» на победу в ла лиге

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Бетиса» Иско пожелал «Реалу» удачи в борьбе за победу в чемпионате Испании.

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» — главные кандидаты на победу в Ла Лиге. «Реал» начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если «Бетис» не сможет выиграть (ла лигу), то пусть выиграет «Реал», — цитирует Иско AS.

У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. 24 сентября команда сыграет с «Атлетико» в 6-м туре чемпионата Испании.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 1 : 0
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 2 : 1
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 - : -
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