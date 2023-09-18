Иско оценил шансы «Реала» на победу в ла лиге

Сегодня, 10:26
Полузащитник «Бетиса» Иско пожелал «Реалу» удачи в борьбе за победу в чемпионате Испании.
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» — главные кандидаты на победу в Ла Лиге. «Реал» начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если «Бетис» не сможет выиграть (ла лигу), то пусть выиграет «Реал», — цитирует Иско AS.
У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. 24 сентября команда сыграет с «Атлетико» в 6-м туре чемпионата Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|
2
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
3
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
4
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
11
|Р. Сосьедад
|5
|1
|3
|1
|8-7
|6
|
12
|Осасуна
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Вильярреал
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
14
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
15
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
16
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|1
|0
|3
|6-8
|3
|
18
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|
20
|Альмерия
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|3 : 0
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|3 : 0
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|0 : 1
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|5 : 0
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|3 : 2
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|2 : 1
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|1 : 0
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|2 : 1
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -