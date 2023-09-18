Иско оценил шансы «Реала» на победу в ла лиге

Полузащитник «Бетиса» Иско пожелал «Реалу» удачи в борьбе за победу в чемпионате Испании.

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» — главные кандидаты на победу в Ла Лиге. «Реал» начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если «Бетис» не сможет выиграть (ла лигу), то пусть выиграет «Реал», — цитирует Иско AS.

У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. 24 сентября команда сыграет с «Атлетико» в 6-м туре чемпионата Испании.