Иско продлил контракт с «Бетисом» до 2028 года, клуб объявил об этом баннером во время матча

«Бетис» объявил о продлении контракта с Иско баннером в матче чемпионата Испании

«Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Иско.

Новый договор рассчитан до лета 2028 года. Севильцы объявили о подписании соглашения, развернув огромный баннер в матче с «Жироной» в 13-м туре Ла лиги.

33-летний Иско играет за «Бетис» с 2023 года. Он провел за клуб 69 матчей, забил 21 гол и сделал 18 результативных передач.