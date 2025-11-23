Иско продлил контракт с «Бетисом» до 2028 года, клуб объявил об этом баннером во время матча

Сегодня, 19:35
«Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Иско.
Новый договор рассчитан до лета 2028 года. Севильцы объявили о подписании соглашения, развернув огромный баннер в матче с «Жироной» в 13-м туре Ла лиги.
33-летний Иско играет за «Бетис» с 2023 года. Он провел за клуб 69 матчей, забил 21 гол и сделал 18 результативных передач.
100%_Инсайды_
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
23.11.2025