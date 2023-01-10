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Испания

Судейство

Сегодня, 14:42

Испанцы применят технологию полуавтоматического определения офсайда

Александр Бобров
Шеф-редактор
Луис Медина Канталехо.
Фото Getty Images
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На состоявшейся сегодня пресс-конференции председатель судейского комитета Королевской футбольной федерации Испании Луис Медина Канталехо объявил, что во всех трех матчах Суперкубка страны будет использована технология полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Медина Канталехо выступил вместе с руководителем ВАР-проекта Карлосом Клосом Гомесом в Эр-Рияде, где на стадионе имени короля Фахда пройдут игры турнира.

Завтра в первом полуфинале в Саудовской Аравии сыграют «Реал» и «Валенсия», 12 января встретятся «Бетис» и «Барселона», а 15-го числа состоится финал.

САОТ — та же технология, что использовалась ФИФА во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Пока испанцы планируют применять ее только в турнирах под эгидой Королевской федерации. Что касается матчей чемпионата страны, решение должно принять руководство лиги, а не федерации.

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