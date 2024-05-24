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Сегодня, 18:00

Испания: расписание и результаты матчей 38 тура ла лиги

Матчи 38-го тура ла лиги начнутся 24 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Реала» Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.
Арда Гюлер (слева) и Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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С 24 по 26 мая пройдут матчи 38-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023/24. «СЭ» публикует расписание и результаты игр заключительного тура ла лиги. Время начала — московское.

Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Команда главного тренера Карло Анчелотти выиграла золотые медали в 36-й раз в своей истории.

Расписание и результаты матчей 38 тура ла лиги

24 мая. 22.00. «Жирона» — «Гранада»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
24 мая, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Гранада

25 мая. 15.00. «Осасуна» — «Вильярреал»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Вильярреал

25 мая. 17.15. «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 17:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Атлетико

25 мая. 19.30. «Альмерия» — «Кадис»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 19:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Кадис

25 мая. 19.30. «Райо Вальекано» — «Атлетик»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 19:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Атлетик

25 мая. 22.00. «Реал» — «Бетис»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бетис

26 мая. 15.00. «Хетафе» — «Мальорка»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Мальорка

26 мая. 17.15. «Сельта» — «Валенсия»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 17:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Валенсия

26 мая. 17.15. «Лас-Пальмас» — «Алавес»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 17:15. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Алавес

26 мая. 22.00. «Севилья» — «Барселона»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Барселона

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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