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Испания

Сегодня, 21:24

Испанская прокуратура опасается возможного побега Дани Алвеса в Бразилию

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанская прокуратура использовала дело бывшего игрока «Реала» и «Милана» Робиньо, чтобы оправдать просьбу о сохранении предварительного ареста экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, сообщает UOL.

Обвинение ссылалось на то, что Робиньо был осужден по делу о групповом изнасиловании в трех инстанциях в Италии, но до сих пор свободно живет в Бразилии.

Существую опасения, что Дани Алвес также может уехать в Бразилию и его не экстрадируют в Европу. Риск побега был указан как один из факторов, повлиявших на решение оставить его в предварительном заключении 20 января.

Кроме того, прокуроры заявили, что существуют «научные доказательства», подтверждающие версию потерпевшей об изнасиловании.

39-летнего Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Дани Алвес
Робсон де Соуза (Робиньо)
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