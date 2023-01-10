Испанские арбитры не будут комментировать свои решения после матчей

На состоявшейся сегодня пресс-конференции председатель судейского комитета Королевской футбольной федерации Испании Луис Медина Канталехо объявил, что испанские арбитры не будут комментировать свои решения сразу после матчей. Во всяком случае такого не случится, пока он занимает свой пост.

Медина Канталехо выступил вместе с руководителем ВАР-проекта Карлосом Клосом Гомесом в Эр-Рияде, где на стадионе имени короля Фахда пройдут игры турнира.

Завтра в первом полуфинале в Саудовской Аравии сыграют «Реал» и «Валенсия», 12 января встретятся «Бетис» и «Барселона», а 15-го числа состоится финал.