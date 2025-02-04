Испанские судьи отказываются брать подарки от «Реала». Арбитры устроили акцию протеста

Испанские судьи с января этого года решили отказаться от сувениров, которые по традиции дарит арбитрам «Реал».

Акция протеста последовала в ответ на видеоролики о работе рефери, которые регулярно монтирует и публикует телеслужба мадридцев. Каждый раз в них подвергаются сомнению либо резкой критике те или иные решения, принятые не в пользу «Королевского клуба».

Как известно, во многих странах судьям принято передавать клубную символику — такой традиции много лет. Это не дорогие подарки, а обычные значки, вымпелы, полотенца и футболки с логотипами.

Сначала их отказались брать те судьи, кто работал на матчах Суперкубка Испании, проходивших в Саудовской Аравии. Пример подал Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Затем настал черед бригады Хесуса Хиля Мансано. Таким же образом в играх чемпионата и кубка поступали Хосе Луис Мунуэра Монтеро, Алехандро Кинтеро Гонсалес, Матео Бускетс Феррер и Алехандро Муньис Руис. Эта акция проходит исключительно по инициативе арбитров и никак не связана с позицией судейского комитета Королевской федерации футбола Испании и не согласована с ним, уточняют местные СМИ.